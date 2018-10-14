В Германии самолет влетел в толпу людей - ФОТО

Сегодня, в немецком городе Фульд, легкомоторный самолет Cessna врезался в толпу людей. В результате инцидента есть погибшие, в том числе и дети. Об этом сообщает Reuters.
Отметим, инцидент произошел во время посадки, когда пилот не смог с первого раза зайти на посадку и уходил на второй круг. Однако самолет не успел набрать высоту, пробил ограждение и влетел в толпу людей, находившихся поблизости.
По предварительным данным, всего пострадало восемь человек. Погибло трое – двое взрослых и один ребенок. Остальные пострадавшие госпитализированы.
В данное время, подробности трагедии выясняются.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Швейцарии возле аэропорта в Берн разбился небольшой самолет. Самолет упал с незначительной высоты.