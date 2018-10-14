20:55 14.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Германии самолет влетел в толпу людей - ФОТО

Сегодня, в немецком городе Фульд, легкомоторный самолет Cessna врезался в толпу людей. В результате инцидента есть погибшие, в том числе и дети. Об этом сообщает Reuters.

В Германии самолет влетел в толпу людей - ФОТО

Отметим, инцидент произошел во время посадки, когда пилот не смог с первого раза зайти на посадку и уходил на второй круг. Однако самолет не успел набрать высоту, пробил ограждение и влетел в толпу людей, находившихся поблизости.

По предварительным данным, всего пострадало восемь человек. Погибло трое – двое взрослых и один ребенок. Остальные пострадавшие госпитализированы.

В данное время, подробности трагедии выясняются.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Швейцарии возле аэропорта в Берн разбился небольшой самолет. Самолет упал с незначительной высоты.


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