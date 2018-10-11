20:38 11.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области изъяли наркотиков на четыре миллиона гривен - ФОТО

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме жителя Овидиопольского района наркотические средства и растения.

В Одесской области изъяли наркотиков на четыре миллиона гривен - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Как отмечается, местный житель выращивал коноплю в специально оборудованном помещении домохозяйства. В ходе санкционированного обыска сотрудники полиции выявили и изъяли два пакета каннабиса весом в 20 кг, три упаковки измельченных растений, весом в 10 кг, и кусты конопли.

По словам правоохранителей, все найденное отправлено на экспертизу. Вместе с тем стражи порядка предположили,  что на "черном рынке" такое количество "товара" оценивается в 142 тысячи долларов – около четырех миллионов гривен.

В настоящее время следователи выясняют все подробности, а именно какая была цель выращивания большого количества наркосодержащих растений. Открыто уголовное производство по статье о незаконном производстве, изготовлении, покупке, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта и по статье о посеве или выращивании снотворного мака или конопли.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники управления полиции по противодействию наркопреступности Киевской области провели операцию по ликвидации очередной плантации с марихуаной и коноплей. 


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