В Одесской области изъяли наркотиков на четыре миллиона гривен - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Как отмечается, местный житель выращивал коноплю в специально оборудованном помещении домохозяйства. В ходе санкционированного обыска сотрудники полиции выявили и изъяли два пакета каннабиса весом в 20 кг, три упаковки измельченных растений, весом в 10 кг, и кусты конопли.

По словам правоохранителей, все найденное отправлено на экспертизу. Вместе с тем стражи порядка предположили, что на "черном рынке" такое количество "товара" оценивается в 142 тысячи долларов – около четырех миллионов гривен.

В настоящее время следователи выясняют все подробности, а именно какая была цель выращивания большого количества наркосодержащих растений. Открыто уголовное производство по статье о незаконном производстве, изготовлении, покупке, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта и по статье о посеве или выращивании снотворного мака или конопли.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники управления полиции по противодействию наркопреступности Киевской области провели операцию по ликвидации очередной плантации с марихуаной и коноплей.