08:21 09.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области "ВАЗ" влетел в кювет - ФОТО

На перекрестке автодорог "Лиман-Бахмут-Горловка" в Донецкой области, произошла авария с участием автомобиля ВАЗ. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

В Донецкой области

Правоохранители на месте инцидента установили, что 34-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет. От полученных телесных повреждений водитель скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, двое пассажиров 29 и 23 лет госпитализированы.

Сведения об аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полиция продолжает устанавливать все причины аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области под колеса грузового поезда попал пожилой мужчина. По предварительной информации, пожилой мужчина пересекал железнодорожную полосу в неположенном месте в темное время суток.


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