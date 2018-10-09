В Донецкой области "ВАЗ" влетел в кювет - ФОТО

Правоохранители на месте инцидента установили, что 34-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет. От полученных телесных повреждений водитель скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, двое пассажиров 29 и 23 лет госпитализированы.

Сведения об аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полиция продолжает устанавливать все причины аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области под колеса грузового поезда попал пожилой мужчина. По предварительной информации, пожилой мужчина пересекал железнодорожную полосу в неположенном месте в темное время суток.