22:31 28.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице задержали сына, который "под дозой" хотел перерезать горло своей матери - ФОТО

Вчера вечером, 27 сентября, на улице Строителей сын угрожал зарезать собственную мать. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В столице задержали сына, который

По предварительной информации, из окна квартиры начали доноситься крики о помощи, соседи вызвали полицию. Прибыв на место происшесвия, правоохранители оцепили квадрат у подъезда, после чего подъехал автобус со спецназом.

Мужчина оказался вооружен, к дому подъехал спецотряд Нацполиции. Бойцы КОРДа зашли внутрь и спустя 10 минут неадекватный парень лежал на полу в наручниках. 

Преступника задержали и передали медикам. Врачи констатировали, что молодой человек находился под воздействием наркотиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в украинской столице несколько неизвестных мужчин с пистолетами и ножами захватили маршрутку с пассажирами. Сначала злоумышленники жестоко избили некоторык женщин, затем угрожали пассажирам огнестрельным оружием.


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