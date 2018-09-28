В столице задержали сына, который "под дозой" хотел перерезать горло своей матери - ФОТО

По предварительной информации, из окна квартиры начали доноситься крики о помощи, соседи вызвали полицию. Прибыв на место происшесвия, правоохранители оцепили квадрат у подъезда, после чего подъехал автобус со спецназом.

Мужчина оказался вооружен, к дому подъехал спецотряд Нацполиции. Бойцы КОРДа зашли внутрь и спустя 10 минут неадекватный парень лежал на полу в наручниках.

Преступника задержали и передали медикам. Врачи констатировали, что молодой человек находился под воздействием наркотиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в украинской столице несколько неизвестных мужчин с пистолетами и ножами захватили маршрутку с пассажирами. Сначала злоумышленники жестоко избили некоторык женщин, затем угрожали пассажирам огнестрельным оружием.