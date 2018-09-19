В России разбился очередной истребитель

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома в пригороде населенного пункта Кулебаки. На момент крушения на его борту находилось двое пилотов. Возникла нештатная ситуация в результате чего экипаж принял решение катапультироваться. Их жизни ничего не угрожает

Как сообщил "Интерфакс", ссылаясь на свои источники в Министерства обороны России МиГ-31 упал из-за технической неисправности.

Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет, - заверили в ведомстве, добавив, что по предварительным данным, для установления причин аварии на месте работает специальная комиссия .

По данным военного ведомства, инцидент произошел в среду около трехч асов дня во время выполнения планового учебно-тренировочного полета на одном из военных аэродромов в Нижегородской области. МиГ-31 принадлежал к центру подготовки авиационного персонала, сказали военные.

Напомним, МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса. Он способен развивать скорость более 2 М (скоростей звука) и предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.

Как сообщал УРА-Информ, в мае этого года сообщалось об инциденте с МиГ-31 под Пермью. Тогда пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что произошло возгорание правого двигателя самолета при движении по взлетно-посадочной полосе на аэродроме в Пермском крае, никто не пострадал.