В Индии автобус с пассажирами рухнул с обрыва, десятки жертв

На территории Кашмира, находящейся под пакистанским контролем, автобус с десятками пассажирами упал в глубокую пропасть. В результате этого инцидента погибли 16 человек, еще столько же получили травмы различной степени тяжести.
Об этом сообщает AP.
Как отметил представитель правоохранительных органов Раджандера Гупту, водитель транспортного средства не справился с управлением на дороге в Гималаях. Так, из-за плохой видимости на проезжей части, произошел инцидент со смертельным исходом.
Людей, которые выжили чудом, доставали с километровой глубины. Среди жертв и пострадавших - больше всего женщин среднего возраста.
В настоящее время продолжается расследование случившегося
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на трассе Мачу-Пикчу- гуаскальентес в Перу в дорожно-транспортное происшествие попал туристический автобус.