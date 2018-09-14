В Индии автобус с пассажирами рухнул с обрыва, десятки жертв

Об этом сообщает AP.

Как отметил представитель правоохранительных органов Раджандера Гупту, водитель транспортного средства не справился с управлением на дороге в Гималаях. Так, из-за плохой видимости на проезжей части, произошел инцидент со смертельным исходом.

Людей, которые выжили чудом, доставали с километровой глубины. Среди жертв и пострадавших - больше всего женщин среднего возраста.

В настоящее время продолжается расследование случившегося

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на трассе Мачу-Пикчу- гуаскальентес в Перу в дорожно-транспортное происшествие попал туристический автобус.