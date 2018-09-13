21:58 13.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Бельгии в порту произошел взрыв, есть погибший

В порту бельгийского города Антверпен в четверг, 13 сентября, прогремел взрыв.

В Бельгии в порту произошел взрыв, есть погибший

Взрыв произошел на предприятии по переработке отходов. При этом в результате взрыва на территории завода вспыхнул пожар.

В результате инцидента один человек погиб на месте и еще четверо были ранены. Как сообщает Gazet van Antwerpen, в настоящее время причины инцидента неизвестны.

Вместе с тем предприятие понесло значительные убытки, однако опасности для местных жителей уже нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Греции в четверг, 13 сентября, на пляже обрушилась скала. Инцидент произошел на популярном пляже Навайо на острове Закинф. В результате обрушения пострадали семь человек. Как сообщает Ekathimerini, скала упала прямо на отдыхающих, которые разбегаются во все стороны. При этом перевернулись несколько лодок.


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