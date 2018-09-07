В Киеве невыключенный утюг стал причиной пожара - ФОТО

По предварительной информации, загорелась квартира на третьем этаже. Соседи подтвердили, что до приезда спасателей, из вентиляции квартиры периодически вырывался дым.

Пожарным пришлось с помощью бензореза вскрывать дверь, чтобы попасть во внутрь. Уже на месте оказалось, что дверь бронирована, ее пришлось взламывать.

Огонь охватил площадь 15 квадратных метров в одной из комнат. Спасатели утверждают, что вероятной причиной пожара стал не выключенный утюг.

Людей эвакуировать не пришлось, так как они все ранее покинули свои квартиры.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на ул. Мельникова, 4 в ресторане "Ланселот" произошло возгорание кровли площадью 300 кв. м.