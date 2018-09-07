13:46 07.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве невыключенный утюг стал причиной пожара - ФОТО

Сегодня, 7 сентября, в Киеве по адресу улица Андреевская, 11/7 произошел пожар. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве невыключенный утюг стал причиной пожара - ФОТО

По предварительной информации, загорелась квартира на третьем этаже. Соседи подтвердили, что до приезда спасателей, из вентиляции квартиры периодически вырывался дым.

Пожарным пришлось с помощью бензореза вскрывать дверь, чтобы попасть во внутрь. Уже на месте оказалось, что дверь бронирована, ее пришлось взламывать.

Огонь охватил площадь 15 квадратных метров в одной из комнат. Спасатели утверждают, что вероятной причиной пожара стал не выключенный утюг.

Людей эвакуировать не пришлось, так как они все ранее покинули свои квартиры. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на ул. Мельникова, 4 в ресторане "Ланселот" произошло возгорание кровли площадью 300 кв. м. 


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