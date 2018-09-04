В Одессе на СТО прогремел взрыв, есть пострадавшие - ФОТО

Тут на улице Дальницкой начался пожар и во время тушения огня взорвался газовый баллон. В результате инцидента пострадали одесские пожарные.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы на чрезвычайным ситуациям в Одесской области, пожарные приехали на вызов около девяти часов вечера. Уже на месте они установили, что произошло возгорание смазочных материалов и неизвестных веществ на складе на первом и втором этажах СТО.

При этом постоянно возникали взрывы неизвестного происхождения. В результате интенсивного горения произошло обрушение крыши и пожар распространился на площадь 150 квадратных метров.

Крыша начала падать и четверо пожарных получили травмы. Бригада скорой медицинской помощи с повреждениями различной степени доставила их в больницу.

Ближе к полуночи спасателям удалось полностью ликвидировать огонь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе 13 апреля 2018 года возник пожар в ресторане "Песок". Пожар начался, после чего огонь перекинулся на спасательную станцию, которая находится рядом.