07:27 29.08.2018 | Происшествия | Новости
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На Филиппинах прогремел взрыв, два человека погибли, 37 ранены

На Филиппинах в ночь на среду, 29 августа, в провинции Султан-Кударат прогремел взрыв.

На Филиппинах прогремел взрыв, два человека погибли, 37 ранены

Возле рынка в городе Исулан, расположенном на острове Минданао, взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате инцидента погибли по меньшей мере два человека, еще 37 получили ранения.

Как сообщает издание Rappler, ссылаясь на данные полиции устройство было заложено под одним из мотоциклов, припаркованных возле входа на ночной рынок.

В свою очередь представитель городской полиции Дэниел Целестино сообщил, что пока ни одна из действующих в этом регионе радикальных группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

Вместе с тем полиция уже установила ряд лиц, которые могут быть причастны ко взрыву.

При этом глава миссии Красного Креста на Филиппинах Ричард Гордон сообщил, что бомба взорвалась на ночном рынке напротив ресторана Carlitos около девяти часов вечера по местному времени.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 августа в афганском городе Джелалабад смертник взорвал бомбу возле офиса избиркома, в результате чего по меньшей мере трое человек погибли, еще восемь - получили ранения.


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