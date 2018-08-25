Под Киевом утонул "заробитчанин" - ФОТО

Инцидент произошел на ул.Богатырской около детской больницы. На место происшествия прибыли спасатели, которые быстро извлекли тело пострадавшего.

Один из товарищей погибшего признался, что молодые люди выпивали, а потом один из их компании решил "ловить рыбку" и не вернулся. Работники группы водолазно-спасательной службы управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области уже идентифицировали личность погибшего. Им оказался строитель из Ровенской области, который приехал в столицу на летние заработки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Свитязе утонули мама с сыном. Местные СМИ отмечают, что трагедия произошла вблизи базы отдыха "Уголок рыбака".