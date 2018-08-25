Под Киевом утонул "заробитчанин" - ФОТО

В Киеве пьяные посиделки у реки закончились летальныс исходом. Об этом передает dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел на ул.Богатырской около детской больницы. На место происшествия прибыли спасатели, которые быстро извлекли тело пострадавшего.
Один из товарищей погибшего признался, что молодые люди выпивали, а потом один из их компании решил "ловить рыбку" и не вернулся. Работники группы водолазно-спасательной службы управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области уже идентифицировали личность погибшего. Им оказался строитель из Ровенской области, который приехал в столицу на летние заработки.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Свитязе утонули мама с сыном. Местные СМИ отмечают, что трагедия произошла вблизи базы отдыха "Уголок рыбака".