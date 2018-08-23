Недалеко от Парижа неизвестный атаковал с ножом прохожих

В результате инцидента один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что нападение произошло в Трапе. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями. По данным полиции, нападавшего удалось нейтрализовать. Другие подробности атаки пока не сообщаются.

Как сообщал "УРА-Информ", в Шотландии в четверг утром, 23 августа, в торговом центре Silverburn в Глазго произошла утечка химического вещества. В результате инцидента пострадали около 40 человек. При этом полиция эвакуировала несколько сотен людей.