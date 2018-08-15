18:54 15.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Кабуле в результате взрыва в академии погибли 25 человек

Сегодня, 15 августа, в Кабуле в образовательном учреждении Mawoud Academy произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек.

В Кабуле в результате взрыва в академии погибли 25 человек

Как отмечает издание, взрыв произошел около 16 часов дня по местному времени, когда студенты находились в аудиториях. По данным медиа, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Министерство здравоохранения Афганистана подтвердило гибель 25 человек. Еще 35 человек получили ранения.

По данным очевидцев, на момент взрыва в аудитории находились до 100 учеников, которые занимались подготовкой к поступлению в университет. Сообщается, что средний возраст погибших - 18 лет.

Как сообщал "УРА-Информ", члены группировки "Талибан" четыре дня ведут бои с афганскими силами за контроль над городом Газни. Это столица одноименной провинции к юго-западу от Кабула.


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