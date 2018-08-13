08:15 13.08.2018 | Происшествия | Новости
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На греческом острове из-за лесных пожаров объявили чрезвычайное происшествие

На греческом острове Эвбея, где накануне начались сильные лесные пожары, объявлено чрезвычайное положение.

На греческом острове из-за лесных пожаров объявили чрезвычайное происшествие

Губернатор области Центральная Греция Костас Бакояннис принял соответвующее решение. Как написал в понедельник утром, 13 августа, чиновник на своей странице в Facebook, мы только что объявили чрезвычайное положение в муниципалитете. Призываем всех следовать указаниям полиции.

В настоящее время местные органы самоуправления помогают в тушении пожара.

Он также напомнил, что число погибших в результате лесных пожаров в Греции возросло до 94 человек. Задержан мужчина, который предположительно совершил несколько поджогов в восточной Аттике.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея, расположенном к северо-востоку от Афин. По состоянию на вечер воскресенья, 12 августа, местные власти эвакуировали два поселения. Как сообщает пожарная охрана Греции, возникший днем пожар из-за сильных ветров пожар принял крупные масштабы и сейчас бесконтрольно распространяется по покрытой соснами местности в районе поселения Кондодеспоти.


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