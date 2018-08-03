18:54 03.08.2018 | Происшествия | Новости
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В аэропорту Хельсинки загорелся самолет с пассажирами

В аэропорту Хельсинки пассажиров самолета, который готовился вылететь в Прагу, эвакуировали после появления дыма на борту.

В аэропорту Хельсинки загорелся самолет с пассажирами

Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Инцидент произошел около 16.00, когда самолет чешских авиалиний, который должен был лететь в Прагу, двигался взлетно-посадочной полосой, но еще не взлетел.

Пассажиры почувствовали запах дыма в салоне и запаниковали.

На месте происшествия работают полиция и пожарные.

В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал "УРА-Информ", в Мексике в среду утром, 1 августа, разбился пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico. На борту самолета находилось 97 пассажиров и четыре члена экипажа.


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