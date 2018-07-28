09:56 28.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 34 раза открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Об этом передает пресс-служба ООС.  

Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

На протяжении суток пророссийские бандформирования из огнестрелов и пулеметов вели огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Крымского, Желтого, Новотошковское, Золотого, Майорская, Марьинки, Авдеевки, Новомихайловка, Красногоровка, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополь и Водяного.

На Мариупольском и Луганском направлениях боевики применяли 120-мм и 82-мм минометы, украинские военные вынуждены были открыть превентивный огонь. 

По данным разведки в ходе кратковременных боевых действий двое боевиков погибли, еще 5 получили ранения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер во время визита на Донбасс ознакомился с работой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также с экономической, социальной и ситуацией с безопасностью.


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