Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

На протяжении суток пророссийские бандформирования из огнестрелов и пулеметов вели огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Крымского, Желтого, Новотошковское, Золотого, Майорская, Марьинки, Авдеевки, Новомихайловка, Красногоровка, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополь и Водяного.

На Мариупольском и Луганском направлениях боевики применяли 120-мм и 82-мм минометы, украинские военные вынуждены были открыть превентивный огонь.

По данным разведки в ходе кратковременных боевых действий двое боевиков погибли, еще 5 получили ранения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер во время визита на Донбасс ознакомился с работой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также с экономической, социальной и ситуацией с безопасностью.