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Центр Николаева затопило - ФОТО, ВИДЕО

В Николаеве во вторник, 24 июля, прошел сильный ливень.

Центр Николаева затопило - ФОТО, ВИДЕО

Непогода затопила Центральный проспект города. Как сообщает местное издание 0512, дождь шел всего около 20 минут.

Вместе с тем за это время ливень смог превратить один из главных проспектов Николаева в мини-реку. Так, на пересечении улицы Малая Морская и проспека Центрального в большом потоке воды автомобили буквально плавают.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Греции возле Афин, где бушуют лесные пожары, погибли по меньшей мере 74 человека. Еще 180 пострадали. Как сообщает во вторник, 24 июля, Protothema, среди пострадавших 164 взрослых из которых 71 человек остаются в больницах.


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