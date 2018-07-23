09:16 23.07.2018 | Происшествия | Новости
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На Кубе автобус врезался в КаМАЗ, пострадали почти 40 человек

На Кубе в понедельник утром, 23 июля, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, стоящим на дороге.

На Кубе автобус врезался в КаМАЗ, пострадали почти 40 человек

В результате крупного дорожно-транспортного происшествия травмы получили тридцать семь человек. Как сообщает портал Granma, все пострадавшие госпитализированы.

По предварительным данным, автобус столкнулся с КаМАЗом. Среди них трое людей находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас полиция уточняет причины столкновения.

Напомним, как собщал УРА-Информ, на трассе Киев-Харьков в воскресенье, 22 июля, легковой автомобиль врезался в фуру. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, инцидент произошло около десяти часов утра возле поселка Березань Барышевского района.


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