На Кубе автобус врезался в КаМАЗ, пострадали почти 40 человек

В результате крупного дорожно-транспортного происшествия травмы получили тридцать семь человек. Как сообщает портал Granma, все пострадавшие госпитализированы.

По предварительным данным, автобус столкнулся с КаМАЗом. Среди них трое людей находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас полиция уточняет причины столкновения.

Напомним, как собщал УРА-Информ, на трассе Киев-Харьков в воскресенье, 22 июля, легковой автомобиль врезался в фуру. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, инцидент произошло около десяти часов утра возле поселка Березань Барышевского района.