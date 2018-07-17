09:52 17.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Полтавщине разгорелся большой пожар на свалке - ФОТО

В Полтавской области произошло возгорание на Лубенской городской свалке твердых бытовых отходов.

На Полтавщине разгорелся большой пожар на свалке - ФОТО

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, возгорание было замечено еще в полдень 16 июля.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит восемь участков на общей площади 1,8 га, глубина прогаров составляет 0,5-1 м.

Так, ликвидацию возгорания удалось установить только сегодня 17 июля. Однако, продолжают тлеть отдельные участки, спецслужбы устанавливают все причины инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии по ул.Химическая, 2, случилось возгорание цистерны с растворителем. В результате инцидента погиб 21-летний мужчина.


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