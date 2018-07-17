На Полтавщине разгорелся большой пожар на свалке - ФОТО

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, возгорание было замечено еще в полдень 16 июля.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит восемь участков на общей площади 1,8 га, глубина прогаров составляет 0,5-1 м.

Так, ликвидацию возгорания удалось установить только сегодня 17 июля. Однако, продолжают тлеть отдельные участки, спецслужбы устанавливают все причины инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии по ул.Химическая, 2, случилось возгорание цистерны с растворителем. В результате инцидента погиб 21-летний мужчина.