14:55 12.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100198691:roman_z

В Киевсовете подрались из-за подорожания проезда

В Киевсовете произошла стычка между представителями полиции и митингующими, которые пришли выразить протест по поводу повышения цен на проезд в общественном транспорте столицы.

В Киевсовете подрались из-за подорожания проезда

Драка произошла, когда депутаты от ВО "Свобода" попытались провести людей в КГГА.

Отмечается, что во время обсуждения проекта решения о моратории на повышение тарифов до момента, пока не будет четкого обоснования необходимости повышения цен и пока не будет внедрена система электронного билета дали выступить представителям "Киевпастранса". Они выступили за поднятие цен и обосновали это тем, что нужно повысить зарплату работникам и закупить новую технику.

В свою очередь, депутаты от партии "Свобода", которые инициировали обсуждение этого вопроса, предложили провести в зал митингующих, которые проводили акцию против повышения цен на проезд в транспорте под зданием КГГА.

Депутаты вышли за ними, однако во время попытки провести людей в зал, произошла стычка между полицией и участниками акции.

Как сообщал "УРА-Информ", с 14 июля в Киеве повысят стоимость проезда в наземном и подземном транспорте до 8 гривен. Сейчас разовая поездка в метро стоит 5 гривен, в троллейбусах, автобусах, трамваях – 4 гривны. 


Поделиться
Читайте также:
 
Порошенко встретился с Дудой в Брюсселе Двое полицейских ограбили предпринимателя на полмиллиона гривен - ФОТО С 14 июля в столичном метро будут не только новые цены, но и жетоны – ФОТО В центре Киева отметят день рождения Сенцова
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив