14:17 10.07.2018 | Происшествия | Новости
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Из-за теракта на востоке Афганистана десятки погибших - ФОТО

В восточном афганском городе Джелалабад произошел мощнейший взрыв на контрольно-пропускном пункте, в результате чего десять человек получили несовместимые с жизнью травмы, и еще четыре пострадали.

Из-за теракта на востоке Афганистана десятки погибших - ФОТО

Об этом сообщает местное издание Al Jazeera.

Предполагается, что взрыв устроил террорист-смертник, подорвав автомобиль со взрывчаткой сразу у ворот КПП.

Представитель губернатора провинции Нангархар сообщил, что среди жертв нападения были двое сотрудников службы безопасности.

Известно, что пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", у пакистанской границы на востоке Афганистана в провинции Нангархар транспортное средство, перевозившее, группу людей, неожиданно наехал на мину, вследствие чего подорвался. Как заявил сотрудник администрации, ситуация произошла в афганистанском районе Хасак Мине. По дороге перемещался автомобиль с местными жителями, когда под колеса ему попала мина. В результате прогремел взрыв, унесший жизни пятерых людей.


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