Жара сожгла более 170 га пшеницы на Херсонщине

Сообщается, что поле в 314 га выгорело наполовину. На место происшествия прибыло 2 бригады спасателей и одна единица специальной техники. Однако, работники фермерского хозяйства самостоятельно ликвидировали огонь до приезда пожарников.

Вероятно, что из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях Херсонской области. Фермеров просят внимательней следить за посевами и максимально эффективно заниматься хозяйственной деятельностью в такую погоду.

Стоит отметить, что в большинстве районов Херсонской области сохранится самый высокий уровень пожароопасности аж до середины июля месяца.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно около города Очаков в Николаевской области сгорело 4,5 га пшеничных полей. В ходе ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники и 12 сотрудников. Через пол час огонь был потушен, однако он успел уничтожить большую часть урожая.