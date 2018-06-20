В Луганской области мирный житель подорвался на растяжке боевиков

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, между селами Трехизбенка и Лопаскино неожиданно на вражеской растяжке подорвался мирный житель. В результате инцидента у мужчины осколочные травмы ног.

Вместе с тем Гарбуз отметил, что в данное время пострадавшего доставили в Новоайдарскую районную больницу, где ему оказывается экстренная медицинская помощь.

"С начала года это уже четвертый случай травмирования гражданских жителей Луганской области. Мы потеряли за эти полгода пять наших мирных граждан и похоронили трех земляков-военнослужащих", – подытожил Гарбуз.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в селе Большая Солтановка Васильковского района Киевской области при демонстрации в прямом эфире произошел несчастный случай с 25-летним парнем. В результате погрома молодой человек остался без руки.