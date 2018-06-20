В Луганской области мирный житель подорвался на растяжке боевиков

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Юрий Гарбуз поведал, что в районе проведения операции Объединенных сил мирный житель подорвался на растяжке боевиков.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, между селами Трехизбенка и Лопаскино неожиданно на вражеской растяжке подорвался мирный житель. В результате инцидента у мужчины осколочные травмы ног.
Вместе с тем Гарбуз отметил, что в данное время пострадавшего доставили в Новоайдарскую районную больницу, где ему оказывается экстренная медицинская помощь.
"С начала года это уже четвертый случай травмирования гражданских жителей Луганской области. Мы потеряли за эти полгода пять наших мирных граждан и похоронили трех земляков-военнослужащих", – подытожил Гарбуз.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в селе Большая Солтановка Васильковского района Киевской области при демонстрации в прямом эфире произошел несчастный случай с 25-летним парнем. В результате погрома молодой человек остался без руки.