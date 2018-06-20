12:21 20.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане из-за атаки талибов погибли 30 военных

В Афганистане произошла атака членов группировки "Талибан", в результате которой погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщил глава провинциального совета в Бадгисе Абдул Азиз Бег.

В Афганистане из-за атаки талибов погибли 30 военных

Сообщается, что атака произошла после того, как истек трехдневный срок перемирия, объявленного талибами 15 июня.

Как отметил лидер провинции, боевики открыли огонь по военным в ночь на среду, 20 июня. Талибы атаковали находившихся на КПП военных, а затем - и тех солдат, которые прибыли к месту боя в качестве подкрепления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на востоке Афганистана в городе Джелалабад проремел еще один взрыв. В результате атаки террориста-смертника как минимум 18 мирных жителей были убиты. По предварительным данным еще 45 человек были ранены в результате атаки террориста-смертника.


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