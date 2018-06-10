На Харьковщине дворовые собаки искусали мужчину

Инцидент произошел в городе Дергачи Харьковской области. По прибытии на место происшествия было установлено, что 28-летний житель поселка стал жертвой стаи дворовых собак, владельцем которых является 36-летний житель города. На момент нападения хозяин дома отсутствовал по месту жительства.

Потерпевшего доставили в местный госпиталь, где врачи диагностировали у мужчины повреждения верхних и нижних конечностей, ему провели операцию. Правоохранители открыли административное производство по ч.2 ст. 154 (нарушение правил содержания собак и кошек) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Хозяину собак грозит денежный штраф или общественные работы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице Украины вступила в действие команда волонтеров под лидерством Эльшана Мехтиева, которые создали скорую помощь для бездомных животных. Зоозащитники ежедневно бесплатно собираются, выезжают на нескольких специальных автомобилях с маркировкой "Бесплатная собачья помощь".