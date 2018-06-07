Площадь пожара в Чернобыле уменьшилась до 0,4 га, - ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Ликвидация одного очага пожара в зоне отчуждения на площади около 0,4 га еще продолжается. При этом радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС пребывает в пределах нормы.

Так, в столице радиационный фон равняется 12 мкР/ч при безопасном уровене до 30 мкР/ч, в городе Чернобыль он составляет 31 мкР/ч (безопасный уровень до 50 мкР/ч), а на промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон равняется 51,6 мкР/ч (безопасный уровень до 140 мкР/ч).

Возгорание сухой травы в Чернобыле произошло пятого июня 2018 года в 10:10 с дальнейшим распространением пожара в лесной массив на площади около 12 га. В 18:05 шестого июня пожар был локализован на общей площади около двух га.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине в течение ближайших двух дней продержится чрезвычайный уровень пожарной опасности.