В Каменец-Подольском неизвестный подожгли гостиницу - ВИДЕО

В Каменец-Подольском Хмельницкой области произошел пожар в отеле "Украина". Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС в Хмельницкой области.
По предварительной информации, ликвидировать пожар площадью 300 кв.метров прибыли 10 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и 25 спасателей. Пламя гасить также помогали подразделения местных пожарных команд и добровольных пожарных дружин гарнизона.
Пожарные утверждают, что гостиницу подожгли извне. Рассматривается версия - поджог и неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе горел главный рынок города. Пожар не принес никаких человеческих жертв. Стоит добавить, что с огнем боролся 51 спасатель с помощью 16 единиц спецтехники.