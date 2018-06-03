В Каменец-Подольском неизвестный подожгли гостиницу - ВИДЕО

По предварительной информации, ликвидировать пожар площадью 300 кв.метров прибыли 10 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и 25 спасателей. Пламя гасить также помогали подразделения местных пожарных команд и добровольных пожарных дружин гарнизона.

Пожарные утверждают, что гостиницу подожгли извне. Рассматривается версия - поджог и неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе горел главный рынок города. Пожар не принес никаких человеческих жертв. Стоит добавить, что с огнем боролся 51 спасатель с помощью 16 единиц спецтехники.