10:10 03.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100195744:roman

В Каменец-Подольском неизвестный подожгли гостиницу - ВИДЕО

В Каменец-Подольском Хмельницкой области произошел пожар в отеле "Украина". Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС в Хмельницкой области.

В Каменец-Подольском неизвестный подожгли гостиницу - ВИДЕО

По предварительной информации, ликвидировать пожар площадью 300 кв.метров прибыли 10 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и 25 спасателей. Пламя гасить также помогали подразделения местных пожарных команд и добровольных пожарных дружин гарнизона.

Пожарные утверждают, что гостиницу подожгли извне. Рассматривается версия - поджог и неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе горел главный рынок города. Пожар не принес никаких человеческих жертв. Стоит добавить, что с огнем боролся 51 спасатель с помощью 16 единиц спецтехники.


Поделиться
Читайте также:
 
В столице сегодня спадет аномальная жара Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины В Житомирской области водитель протаранил велосипедиста Столтенберг не будет помогать Израилю в противостоянии с Ираном
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив