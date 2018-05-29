13:16 29.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Бельгии мужчина на улице убил полицейских и захватил заложницу - ФОТО

В бельгийском городе Льеж правоохранительные органы нейтрализовали злоумышленника, который расстрелял двух полицейских и захватил в заложники женщину.

В Бельгии мужчина на улице убил полицейских и захватил заложницу - ФОТО

Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF.

Вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским на бульваре дьАврой. Это случилось около 10:30 утра. По словам очевидцев, они слышали большое количество выстрелов. Люди в панике бежали с места стрельбы.

В результате стрельбы оба правоохранителя погибли. Нападавший скрылся с места происшествия и взял в заложники женщину, работницу школы Атене Леони где Ваха. Школа расположена совсем рядом с местом стрельбы.

В инцидент вмешалась полиция. Нападавший был нейтрализован, утверждается в сообщении. Пока никаких причин действий нападающего или возможных версий не выдвигают.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на металлургическом заводе APERAM в бельгийском городе Шателе произошел взрыв.


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