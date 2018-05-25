В Киеве произошло серьезное ДТП - ФОТО

В столице на трассе Киев – Одесса неподалеку поселка Гребенка произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС области.
Отмечается, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило спасателям, 24 мая в 10:45.
На месте инцидента было установлено, что автомобиль Renault врезался в отбойник.
В результате аварии водитель получил тяжелые травмы. Спасатели провели работы по деблокированию водителя и предоставили медицинскую помощь, после чего водитель был госпитализирован в районную центральную больницу.
В данное время устанавливаются все причины ДТП.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Броварах, которые размещаются в Киевской области в следствие дорожно-транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста. Очевидцы серьезной аварии заявляют, что легковой автомобиль стремительно набирал и так уже недопустимую.
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом