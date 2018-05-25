10:23 25.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве произошло серьезное ДТП - ФОТО

В столице на трассе Киев – Одесса неподалеку поселка Гребенка произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС области.

В Киеве произошло серьезное ДТП - ФОТО

Отмечается, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило спасателям, 24 мая в 10:45.

На месте инцидента было установлено, что автомобиль Renault врезался в отбойник.

В результате аварии водитель получил тяжелые травмы. Спасатели провели работы по деблокированию водителя и предоставили медицинскую помощь, после чего водитель был госпитализирован в районную центральную больницу.

В данное время устанавливаются все причины ДТП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Броварах, которые размещаются в Киевской области в следствие  дорожно-транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста. Очевидцы серьезной аварии заявляют, что легковой автомобиль стремительно набирал и так уже недопустимую.


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