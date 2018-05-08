09:14 08.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице фура влетела в опору путепровода – ФОТО

В Киеве в ночь на вторник, восьмое мая, произошла авария, в результате которой грузовик повредил дорожный знак и опору путепровода. Об этом сообщает Эспрессо ТВ.

В столице фура влетела в опору путепровода – ФОТО

Отмечается, что на проспекте Бандеры грузовик вылетел на парапет, снес дорожный знак и протаранил опору путепровода.

По словам полицейских, предварительная причина аварии стала ясной, после того, как водитель прошел тест на Драгере - показатель содержания алкоголя 2.05 промилле превысил допустимую норму в десять раз.

Кроме того, в кабине грузовика находился также товарищ водителя, никто из мужчин не пострадал.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в результате автокатастрофы, которая произошла в понедельник на магистрали в Румынии, пострадали шесть граждан Украины.


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