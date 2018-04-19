16:52 19.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Виннице на автомобили упал забор

В Виннице на улице Некрасова сегодня, 19 апреля, пятеро припаркованных автомобилей пострадало под падением металлического забора.

В Виннице на автомобили упал забор

Об этом сообщает очевидец Владимир Затайдух, который опубликовал в Facebook соответствующее видео.

Представители военной части 3008, которая размещается по данному адресу и которой принадлежит металлическая конструкция, ответила, что забор упал в результате сильных порывов ветра.

В военной части заверили, что провели беседу с владельцами автотранспорта, они совместно приняли решение, которое удовлетворяет автовладельцев.

В ГУ НП в Винницкой области, заявили, что по состоянию на сегодняшний день владельцы автомобилей не обращались в правоохранительные органы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в  Виннице правоохранительные органы начали уголовное производство по факту обвала стены одного из зданий во время строительных работ, по итогам которого одержали травмы трое рабочих.


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