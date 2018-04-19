В Виннице на автомобили упал забор

Об этом сообщает очевидец Владимир Затайдух, который опубликовал в Facebook соответствующее видео.

Представители военной части 3008, которая размещается по данному адресу и которой принадлежит металлическая конструкция, ответила, что забор упал в результате сильных порывов ветра.

В военной части заверили, что провели беседу с владельцами автотранспорта, они совместно приняли решение, которое удовлетворяет автовладельцев.

В ГУ НП в Винницкой области, заявили, что по состоянию на сегодняшний день владельцы автомобилей не обращались в правоохранительные органы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Виннице правоохранительные органы начали уголовное производство по факту обвала стены одного из зданий во время строительных работ, по итогам которого одержали травмы трое рабочих.