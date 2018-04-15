17:50 15.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Китае пассажир пытался захватить самолет при помощи шариковой ручки

В китайском городе Чжэнчжоу провинции Хэнань пилот вынужден был совершить экстренную посадку самолета. Об этом передает CGTN.

В Китае пассажир пытался захватить самолет при помощи шариковой ручки

Воздушное судно двигалось из Чанша в Пекин, когда один из пассажиров напал на стюарта с шариковой ручкой. Он начал угрожать мужчина, что проткнет носовой канал, если тот будет оказывать сопротивления. На хулигана набросились штурман и второй стюарт, мужчину быстро оказался прижат к земле.

После самолет был перенаправлен в Чжэнчжоу и приземлился там, чтобы передать дебошира правоохранителям. Свои действия мужчина покамест не прокомментировал. В ходе обыска его личных вещей никаких опасных предметов найдено не было. Ему грозит 5 и более лет лишения свободы.

На данный момент все пассажиры и члены экипажа находятся в безопасности, их рейс перенесли на другое время.

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