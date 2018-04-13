В ДНР решили затопить"ядерную" шахту "Юнком", – ОБСЕ

Соответствующие сведения сообщает пресс-служба мониторинговой миссии ОБСЕ.

По словам сотрудников шахты, какое состояние капсулы в данный момент пока неизвестно. Кроме этого, не понятно, как возможные утечки или повышение давления в результате затопления ствола шахты могут повлиять на целостность капсулы.

При этом работники "Юнком" добавили, что ориентировочно 14 апреля будут отключены несколько насосов шахты, в результате чего она будет постепенно затоплена.

Стоит отметить, что еще в 1979 году внутри шахты в капсуле был подорван ядерный заряд.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на угольной шахте имени Миндели, расположенной в грузинском городе Ткибули в Имеретии, произошел обвал породы. В результате инцидента погибли шестеро горняков.