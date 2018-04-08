17:54 08.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепропетровской области погиб шахтер

На шахте им. Героев Космоса в населенном пункте Павлоград Днепропетровской области погиб горняк. Об этом передает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области погиб шахтер

Сообщается, что мужчина неосторожно проводил операцию по извлечению болта, который у него под давлением вырвало из рук. Деталь пробила грудную клетку и вьелась в ребра. От полученных травм парень 1991 года рождения скончался прямо под землей.

Работы на шахте были временно приостановлены, никто из коллег-горняков не пострадал. Руководство предприятия пообещало помочь родственникам погибшего с ритуальными услугами.

Недавно на Луганщине на грани жизни и смерти оказались более сотни шахеров. Компания Региональные электрические сети обесточила все шахты государственного предприятия "Первомайскуголь" в области. После их действий под землей на глубине более тысячи метров, остались заблокированными 240 шахтеров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Донецкой области на частном предприятии "Шахтоуправление "Покровское" произошла вспышка метана


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