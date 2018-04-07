19:40 07.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре задержали киллера, разыскиваемого Интерполом - ФОТО

Сотрудники Национальной полиции в Днепре провели операцию по задержанию наемного киллера, которого разыскивали правоохранители Евросоюза. Об этом передает пресс-служба Нацполиции. 

В Днепре задержали киллера, разыскиваемого Интерполом - ФОТО

По предварительной информации, убийцу удалось отловить благодаря специальной операции, которая готовилась несколько недель. У преступника была постоянная гарнитура связи, по которой правоохранители отслеживали перемещение киллера. 

В ходе задержания он не оказывал сопротивления, у него изъяли снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой. Позже выяснилось, что злоумышленник разыскивается странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинские пограничники задержали гражданку Белоруссии, которая оказалась в списках Интерпола.


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