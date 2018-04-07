В Днепре задержали киллера, разыскиваемого Интерполом - ФОТО

По предварительной информации, убийцу удалось отловить благодаря специальной операции, которая готовилась несколько недель. У преступника была постоянная гарнитура связи, по которой правоохранители отслеживали перемещение киллера.

В ходе задержания он не оказывал сопротивления, у него изъяли снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой. Позже выяснилось, что злоумышленник разыскивается странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинские пограничники задержали гражданку Белоруссии, которая оказалась в списках Интерпола.