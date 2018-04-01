22:47 01.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Бангладеш автобус слетел в кювет, погибли восемь человек - ФОТО

В центральном округе Бангладеш Гаполгаджи в воскресенье, 1 апреля, автобус слетел в кювет.

В Бангладеш автобус слетел в кювет, погибли восемь человек - ФОТО

В результате аварии восемь человек погибли. Еще 26 человек получили травмы.

Как сообщает bdnews24, ссылаясь на информацию полицейский, авария произошла на трассе Дакка-Хулин.

Водитель автобуса, который ехал с Дакки в Барисаля, потерял контроль над управлением, и машина съехала в кювет. Шесть человек погибли сразу на месте дорожно-транспортного происшествия.

При этом местным пожарным и полиции удалось спасти 28 человек. Всех их отправили в больницу. Однако впоследствии два человека умерли.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье произошло столкновение двух автомобилей. Инцидент произошел возле села Бедевля Тячевского района на автодороге Мукачево-Рогатин-Львов, где лоб в лоб столкнулись две иномарки - "Hоndа Аccоrd" и "BМW". Виновником аварии был шофер "Hоndа", который хотел совершить обгон впереди идущего автомобиля.


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