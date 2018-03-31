Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

Традиционно пророссийские наемники активизировались в темное время суток. На этот раз произошел наиболее масштабный обстрел за весь март месяц.

На Донецком направлении противник применил минометы и гранатометы запрещенного Минскими договоренностями калибра 82 мм. Огонь было слышно в Верхнеторецком, Богдановка, Шахты Бутовка, Лебединского и Широкино. От огнестрелов пострадали населенные пункты Водяное, а из крупнокалиберных пулеметов враг бил вблизи Павлополь и Пищевика.

На Луганском направлении был зафиксирован огонь из пулеметов около Катериновки и Луганского. На Мариупольском фронте боевики сохраняли режим прекращения огня.

В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще трое были госпитализированы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что с начала антитеррористической операции на востоке Украины ранения получили более 13 тысяч украинских солдат.