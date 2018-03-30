В Таиланде на ходу загорелся автобус, десятки погибших

Об этом сообщает газета Nation.

Отмечается, что трагедия произошла на трассе в провинции Так. Автобус перевозил 47 гастарбайтеров Таиланд на работу неподалеку от мьянманской границы. Однако внезапно для всех посреди дороги автобус загорелся.

Как утверждают очевидцы, возгорание возникло в середине салона и мгновенно распространилось на заднюю часть автобуса, не давая возможности находившимся там пассажирам выбраться наружу.

Водитель успел остановить автобус, после чего 24 пассажира и водитель покинули горящий салон. Но 20 человек, которые находились в задней части машины, сгорели заживо.

По информации издания, пожарные, прибывшие по вызову водителя, быстро потушили пожар, однако спасти людей, оказавшихся в ловушке, не успели. Пожарные и полиция ведут расследование происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на улице Стеценко в Киеве загорелись сразу четыре автобуса в одном из помещений автотранспортного предприятия.