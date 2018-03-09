13:59 09.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье столкнулись две иномарки, пострадало четыре человека - ФОТО

В четверг вечером, 8 марта, на Ореховском шоссе в Коммунарском районе Запорожья произошло столкновение двух легковушек.

В Запорожье столкнулись две иномарки, пострадало четыре человека - ФОТО

В результате аварии пострадало четыре человека. Как сообщает местное издание "Первый запорожский" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел напротив торгового центра "METRO".

В результате столкновения Volkswagen T4 и Skoda Octavia пострадали водители обеих машин, женщина-пассажир и 10-летний ребенок. С различными травмами они были госпитализированы сотрудниками скорой помощи в больницу экстренной медпомощи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Польше в ночь на пятницу, 9 марта, микроавтобус с шестью украинскими гражданами попал под колеса грузовика. В результате аварии два человека погибло на месте. Еще четверо пострадали.


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