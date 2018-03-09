В Запорожье столкнулись две иномарки, пострадало четыре человека - ФОТО

В результате аварии пострадало четыре человека. Как сообщает местное издание "Первый запорожский" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел напротив торгового центра "METRO".

В результате столкновения Volkswagen T4 и Skoda Octavia пострадали водители обеих машин, женщина-пассажир и 10-летний ребенок. С различными травмами они были госпитализированы сотрудниками скорой помощи в больницу экстренной медпомощи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Польше в ночь на пятницу, 9 марта, микроавтобус с шестью украинскими гражданами попал под колеса грузовика. В результате аварии два человека погибло на месте. Еще четверо пострадали.