12:19 09.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине автомобиль протаранил отбойник, есть жертвы - ФОТО

На трассе Львов - Рава Русская произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем Volkswagen, водитель которого не справился с управлением и допустил наезд в отбойник. 

На Львовщине автомобиль протаранил отбойник, есть жертвы - ФОТО

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил координатор группы Варта-1 Игорь Зинкевич.

По его словам, в результате ужасной аварии один человек погиб, еще один получил многочисленные травмы и гематомы. В настоящее время пострадавший находится в больнице, врачи борются за его жизнь.

Судя по фото, отбойник насквозь прошил транспортное средство.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины ДТП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Польше микроавтобус с шестью украинскими гражданами попал под колеса грузовика. В результате аварии два человека погибло на месте. Еще четверо были травмированы.

 


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