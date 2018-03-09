На Львовщине автомобиль протаранил отбойник, есть жертвы - ФОТО

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил координатор группы Варта-1 Игорь Зинкевич.

По его словам, в результате ужасной аварии один человек погиб, еще один получил многочисленные травмы и гематомы. В настоящее время пострадавший находится в больнице, врачи борются за его жизнь.

Судя по фото, отбойник насквозь прошил транспортное средство.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины ДТП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Польше микроавтобус с шестью украинскими гражданами попал под колеса грузовика. В результате аварии два человека погибло на месте. Еще четверо были травмированы.