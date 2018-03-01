Непогода лишила жителей Мариуполя и 8 населенных пунктов Донбасса без воды

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на своей странице в Twitter.

Отмечается, что причиной этого является обесточивание насосной станции КП "Вода Донбасса". Так, без воды остались Покровск, Мирноград, Доброполье, Новогродовку, Угледар, Волноваху, Докучаевск и Мариуполь.

Также сообщается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями "Вода Донбасса" прекратила подачу воды в Новолуганское. В таком случае, без водоснабжения 25 пятиэтажек. Произошел прорыв на водоводе Ду-200 мм, ремонтные работы запланированы на 02.03.2018.

К слову, из-за непогоды обесточенными остаются 51 населенный пункт Донбасса.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", из-за сложных погодных условий обесточенными оказались 97 населенных пунктов в 11 областях Украины. В результате осложнения сильных снегопадов и порывов ветра сработала автоматическая система защиты линии электропередач.