15:51 18.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье пограничники задержали рыбных браконьеров

В Запорожской области пограничники провели операцию по задержанию трех мужчин, которые занималаись нелегальной ловлей рыбы в водоемах. Об этом передает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

В Запорожье пограничники задержали рыбных браконьеров

Сообщается, что коммерсантов выловили около пункта Строгановка пограничники Бердянского пограничного отряда. В ходе обыска было изъята партия рыбин пеленгаса на общую сумму более 100 тыс гривен. Предоставить документы на ловлю подобного вида рыбы ловцы не смогли. У них оказались весьма современные средства для ловли, выяснилось, что рыбаки уже не первый раз проводят браконьерскую деятельность в Азовском море.

Троим мужчинам грозит три и более лет лишения свободы. 

Весь улов пограничники передали представителям Азовского рыбоохранного патруля, а оборудование для ловли доставили областной рыбоохранный патруль.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно два браконьера в селе Письмечево расстреляли несколько десятков лебедей

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