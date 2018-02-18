В Запорожье пограничники задержали рыбных браконьеров

Сообщается, что коммерсантов выловили около пункта Строгановка пограничники Бердянского пограничного отряда. В ходе обыска было изъята партия рыбин пеленгаса на общую сумму более 100 тыс гривен. Предоставить документы на ловлю подобного вида рыбы ловцы не смогли. У них оказались весьма современные средства для ловли, выяснилось, что рыбаки уже не первый раз проводят браконьерскую деятельность в Азовском море.

Троим мужчинам грозит три и более лет лишения свободы.

Весь улов пограничники передали представителям Азовского рыбоохранного патруля, а оборудование для ловли доставили областной рыбоохранный патруль.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно два браконьера в селе Письмечево расстреляли несколько десятков лебедей.