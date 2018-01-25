В Харькове на взятке погорел чиновник

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что чиновник занимался вымогательством своего коллеги, который вовремя сконтактировался с представителями Генеральной прокуратуры. Мужчина требовал от своего коллеги восемь тыс долларов за неуведомление уполномоченных правоохранительных органов о несвоевременном внесении изменений в электронную декларацию о приобретении коллегой в 2017 году автомобилю.

Коррупционер был задержан с поличными во время получения первой части денег.

Недавно сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего начальника инспекции по контролю за использованием и охраной земель Главного управления Госгеокадастра в Полтавской области, который за определенную сумму денег готов был продлить контракт на пользование земельным участком размеров в 88 гектаров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Одесской области в момент получения взятки были задержаны сотрудники таможни и Госпогранслужбы.