В Японии произошло извержение вулкана, один человек погиб

После чего сошла лавина. Пожарные сообщают об одном погибшем и нескольких пострадавших.

Как сообщает телекомпания NHK, ссылаясь на полицию и пожарную охрану, которая в Японии выполняет функции скорой помощи, в курортной гостинице была оказана первая медицинская помощь десяти пострадавшим лыжникам. Все они получили травмы от падения вулканических камней во время извержения вулкана.

В свою очередь Министерство обороны страны сообщает, что в лавине оказались шесть военнослужащих сил самообороны. Они проходили плановую тренировку на курорте. Один из них погиб. При этом несколько военных получили переломы и повреждение легких, но все они находятся в сознании, - заверили в министерстве.

Главное метеорологическое управление Японии повысило уровень опасности до второго.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Филиппинах в ночь на вторник, 23 января, произошло извержение недавно проснувшегося вулкана Майон. Его фонтаны лавы над кратером достигали 700 метров в высоту, а столбы пепла поднялись на три километра. На данный момент информации о пострадавших пока не поступало.