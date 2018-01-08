14:51 08.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Турции за неделю нейтрализовали 17 террористов

В Турции в результате антитеррористических операций за последнюю неделю нейтрализованы 17 террористов, шесть из которых сложили оружие, а 11 боевиков были задержаны.

В Турции за неделю нейтрализовали 17 террористов

Об этом сообщает издание Anadolu.

Так, силами безопасности Турции было проведено 729 операций против сепаратистских террористических организаций.

В результате по подозрению в пособничестве террористам PKK в Турции задержаны 112 человек, в связях с ДЕАШ (ИГИЛ) - 46 человек, в рамках борьбы с террористическим течением "Параллельное государство". Главарем которого является Фетуллах Ґюлен (FETЦ), - 467 человек, в рамках борьбы с террористическими организациями левого толка - 18 человек.

По данным МВД, в ходе плановых операций задержаны 3088 человек, из них 643 подозреваются в терроризме, 101 - в преступлениях, связанных с незаконной миграцией, 2344 - в наркоторговле и торговле людьми.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", террористы "ДНР" обстреляли территорию н.п. Травневое. В то время там как раз проводились ремонтные работы. 

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