13:38 10.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100178710:labazovych

На Львовщине бензовоз переехал человека

В Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза, который по неисправности наехал на местного жителя. Мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия.

На Львовщине бензовоз переехал человека

Об этом говорится в оперативной сводке департамента гражданской защиты Львовской государственной областной администрации.

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, водитель автоцистерны-бензовоза “ДАФ”, 1984 года рождения, житель Хмельницкой области, совершил наезд на пешехода, 1974 года рождения, жителя Закарпатской области.

Сейчас все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ужасная  авария случилась в Тернопольской области, вследствие чего погиб один человек, еще по меньшей мере пятеро получили травмы различной степени тяжести. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив