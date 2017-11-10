На Львовщине бензовоз переехал человека

В Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза, который по неисправности наехал на местного жителя. Мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия.
Об этом говорится в оперативной сводке департамента гражданской защиты Львовской государственной областной администрации.
Как отметили сотрудники правоохранительных органов, водитель автоцистерны-бензовоза “ДАФ”, 1984 года рождения, житель Хмельницкой области, совершил наезд на пешехода, 1974 года рождения, жителя Закарпатской области.
Сейчас все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ужасная авария случилась в Тернопольской области, вследствие чего погиб один человек, еще по меньшей мере пятеро получили травмы различной степени тяжести.