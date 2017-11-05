16:35 05.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Волновахе мужчина забил собутыльницу

Конфликт между людьми в Волновахе возник в процессе распития спиртного. 

В Волновахе мужчина забил собутыльницу

По итогам полученных травм женщина скончалась. Полицейских вскоре вызвали друзья, которые были свидетелями убийства. Такие данные распространили в отделе коммуникаций ГУНП Донетчины. Согласно сообщению – дежурная часть получила информацию о том, что в жилом доме лежит труп 35-летней женщины.

Накануне, как оказалось, компания из двух женщин и двух мужчин распивала спиртное. Вскоре возник конфликт – между 30-летним мужчиной и 35-летней женщиной. В итоге мужчина нанес собутыльнице повреждения тела и головы, от чего она и умерла.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове было расстреляно авто, в результате чего погиб водитель.


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