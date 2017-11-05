В Волновахе мужчина забил собутыльницу

По итогам полученных травм женщина скончалась. Полицейских вскоре вызвали друзья, которые были свидетелями убийства. Такие данные распространили в отделе коммуникаций ГУНП Донетчины. Согласно сообщению – дежурная часть получила информацию о том, что в жилом доме лежит труп 35-летней женщины.

Накануне, как оказалось, компания из двух женщин и двух мужчин распивала спиртное. Вскоре возник конфликт – между 30-летним мужчиной и 35-летней женщиной. В итоге мужчина нанес собутыльнице повреждения тела и головы, от чего она и умерла.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове было расстреляно авто, в результате чего погиб водитель.