10:41 01.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Волыни накрыли цех по производству контрафактного алкоголя

Сотрудники налоговой полиции ликвидировали подпольный цех по производству контрафактного алкоголя.

На Волыни накрыли цех по производству контрафактного алкоголя

Об этом передает Государственная фискальная служба.

Сообщается, что преступники организовали небольшое помещение,где изготовляли фальсифицированные ликеро-водочные питьевые товары. База находилась на территории города Луцк, там же злоумышленники разместили склад, откуда периодически и сбывали продукцию.

В ходе обысков помещения был обнаружен спирт, пустые тары, воронки, пробки, этикетки и шланги, которые использовались для изготовления фальсификата и разведения спирта, марки акцизного налога, два грузовых авто.

Эксперты службы утверждают, что сегодня рынок фальсифицированного алкоголя в стране достигает 70 процентов.

Как сообщалось в " УРА-Информ", в январе-сентябре 2017 цены на горячительные напитки в Украине поднялись на 18 процентов. 


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