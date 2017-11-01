На Волыни накрыли цех по производству контрафактного алкоголя

Об этом передает Государственная фискальная служба.

Сообщается, что преступники организовали небольшое помещение,где изготовляли фальсифицированные ликеро-водочные питьевые товары. База находилась на территории города Луцк, там же злоумышленники разместили склад, откуда периодически и сбывали продукцию.

В ходе обысков помещения был обнаружен спирт, пустые тары, воронки, пробки, этикетки и шланги, которые использовались для изготовления фальсификата и разведения спирта, марки акцизного налога, два грузовых авто.

Эксперты службы утверждают, что сегодня рынок фальсифицированного алкоголя в стране достигает 70 процентов.

Как сообщалось в " УРА-Информ", в январе-сентябре 2017 цены на горячительные напитки в Украине поднялись на 18 процентов.