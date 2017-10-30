На Киевщине взорвалась граната: пострадали люди

Также известно, что мужчина хранил гранату у себя дома. В с. Хотов, что в Киево-Святошинском районе Киевщины – прогремел взрыв гранаты, в результате чего пострадали люди. Такие данные распространила пресс-служба ГУ Нацполиции региона при помощи социальной сети.

Выяснилось, что по итогам взрыва 30-летний мужчина, а также его мать 60-ти лет получили разные травмы. Люди в итоге были отправлены в местную больницу. По адресу отправились специалисты, которые обнаружили на месте взрыва остатки гранаты РГД-45, а также скобу.

Как сообщал УРА-Информ, на Луганщине женщина пострадала по итогам взрыва гранаты.