В Николаеве два пьяных полицейских устроили драку

Так, правоохранители подрались с посетителями. Такие данные распространил отдел коммуникации правоохранителей Николаевщины. Согласно этим данным – сейчас данные работники полиции от своих прямых обязанностей отстранены. В процессе расследования инцидента примут решение по поводу дальнейшего пребывания полицейских на своих должностях. С целью выяснения всех деталей инцидента, который имел место в развлекательном заведении Николаева назначили служебное расследование.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2017 г. массовая драка произошла в столичном районе Дарница.