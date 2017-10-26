17:22 26.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве два пьяных полицейских устроили драку

В развлекательном заведении Николаева двое пьяных участковых инспекторов устроили потасовку.

В Николаеве два пьяных полицейских устроили драку

Так, правоохранители подрались с посетителями. Такие данные распространил отдел коммуникации правоохранителей Николаевщины. Согласно этим данным – сейчас данные работники полиции от своих прямых обязанностей отстранены. В процессе расследования инцидента примут решение по поводу дальнейшего пребывания полицейских на своих должностях. С целью выяснения всех деталей инцидента, который имел место в развлекательном заведении Николаева назначили служебное расследование.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2017 г. массовая драка произошла в столичном районе Дарница.


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